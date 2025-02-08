Губернатор Калифорнии выделил 50 млн долларов на борьбу с планами Трампа по мигрантам
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал два законопроекта о выделении 50 млн долларов на судебную борьбу с администрацией Дональда Трампа и оказание правовой помощи иммигрантам. Этот шаг будет усиливать стремления штата, направленные на противодействие политике нового президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Пакет финансирования, одобренный возглавляемым демократами законодательным органом на специальной сессии, созванной Ньюсомом, направляет 25 млн долларов в офис генерального прокурора Роба Бонти на судебные процессы против федерального правительства, и еще 25 млн долларов - на помощь неприбыльным группам, которые оказывают правовую помощь нелегальным мигрантам.
Финансирование поступает в то время, когда Калифорния готовится к возобновлению судебной тяжбы из-за обещания президента Дональда Трампа провести массовые депортации, ввести ограничения на федеральную помощь и отменить меры по защите окружающей среды.
Bloomberg напомнило, что в период первого президентского срока Трампа, штат судился с федеральным правительством более 100 раз. Законодатели заявили, что ожидают дальнейших судебных процессов по многим из тех же вопросов.
Из последнего - правительство Калифорнии уже обжаловало указ Трампа об отмене гражданства по праву рождения и замораживании федеральных грантов и кредитов. Судьи заблокировали оба действия.
Ранее РБК-Украина сообщало, 6 февраля администрация Трампа подала в суд на штат Иллинойс и город Чикаго. У президента утверждают, что их политика городов-убежищ препятствует федеральным властям обеспечивать соблюдение иммиграционных законов.
Также мы писали, что Трамп отменил временный защищенный статус (TPS) для более чем 300 тысяч венесуэльцев в США, в результате чего они стали уязвимыми для потенциальной депортации в ближайшие месяцы.
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