Guardian: РФ підозрюють в організації пожежі на складі у Британії через пристрій в літаку

Внаслідок тієї пожежі влітку постраждалих не було. На даному складі під Мінвортом ведеться обробка посилок для доставки.

Як вважається, небезпечна посилка прибула на склад DHL повітряним шляхом, пише британське видання. При цьому залишається невідомим, прибуття було вантажним чи пасажирським літаком, а також куди вона призначалася.

Зазначається, що якби посилка із запалювальним пристроєм спалахнула під час польоту в літаку, це могло б спричинити серйозні наслідки.

Як нагадує Guardian, схожий інцидент стався наприкінці липня у Німеччині, коли підозрілий пакет, який прямував до рейсу, загорівся в іншому об'єкті DHL у Лейпцигу. Так, слідчі шукають зв'язки між даними випадками.

Цього тижня німецька влада попередила, що якби посилка загорілася в повітрі, це могло б призвести до авіакатастрофи та падіння літака. Зокрема, про це у понеділок голова служби внутрішньої розвідки Німеччини Томас Гальденванг заявив членам парламенту ФРН.

Разом з тим про інцидент у британському Бірмінгемі стало відомо лише після спільних запитів видання Guardian і німецьких телекомпаній WDR і NDR. Так, представники ЗМІ задаються питанням, чому влада не розкрила це раніше.

У Британії представник поліції з боротьби з тероризмом заявив, що вони можуть підтвердити, що офіцери з боротьби з тероризмом розслідують інцидент у комерційному приміщенні в Мідпойнт-Вей (передмістя Мінворту).

Британські слідчі підозрюють, що запальний пристрій є частиною ширшої кампанії, яку російські шпигуни проводили по всій Європі цього року, йдеться в публікації британського видання.

Керівники розвідслужб Великої Британії та інших країн засудили таку передбачувану атаку як необдуману та необережну.

Голова служби МІ-5 Кен Маккаллум минулого тижня попередив, що російська військова розвідка (ГРУ), схоже, виконує "тривалу місію зі створення хаосу на британських і європейських вулицях: ми бачили підпали, диверсії тощо".

Також глава британської розвідки звинуватив Росію в участі в "небезпечних діях, які проводяться з дедалі більшою безрозсудністю". Він стверджував, що ця операція була контрпродуктивною для Кремля, оскільки вона "спонукала до посилення оперативної координації з партнерами в Європі та за її межами".

ЗМІ припускають, що мотивом РФ, скоріш за все, була спроба завдати збитків західним союзникам України. Між тим такі операції іноді можуть бути точними, а іноді - погано скоординовані та аматорськими.

Пожежі на складах та диверсії в Європі

Раніше у березні була пожежа на складі у східному Лондоні, який належить компанії, пов'язаній з Україною. Вогняна НС сталася в результаті ймовірного підпалу. Після цього сімом особам висунули звинувачення в причетності до інциденту, який пов'язують із російською диверсією.

У травні через пожежу був знищений торговий центр у Варшаві. Як заявив після інциденту прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, "цілком можливо", що пожежу спричинили співробітники російських спецслужб.

Між тим найсерйознішою розкритою змовою була спроба вбити виконавчого директора німецької збройної компанії Rheinmetall Арміна Паппергера. У липні повідомлялося, що спецслужби США зірвали російські плани щодо його вбивства.

Деталі інциденту з пожежею на складі DHL

Антитерористична поліція Met проводить розслідування в Бірмінгемі за підтримки офіцерів-спеціалістів із Вест-Мідлендсу та порівнює записи зі слідчими в Європі.

Минулого місяця компанія DHL заявила, що пакунок, який загорівся у Німеччині, був відправлений з Литви. Компанія також заявила, що посилила "протоколи та процедури безпеки" відповідно до порад європейських органів влади.

За даними німецької газети Tagesspiegel, запальний пристрій почав горіти в Лейпцигу, коли його збиралися завантажити на вантажний літак. Рейс затримали. Якби літак злетів вчасно, він спалахнув би в повітрі.

Разом з тим жодних арештів у зв'язку з пожежею в Бірмінгемі не проводилося, і британська поліція продовжує розслідування.