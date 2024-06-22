Пожежа на складі виробника Iris-T в Берліні. Німецька компанія не виключає диверсії

Сильна пожежа у столиці Німеччині Берліні в будівельному комплексі компанії Diehl Metal Applications, що сталася на початку травня, була спричинена технічним дефектом. Проте не виключається, що такий дефект міг виникнути через диверсію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання rbb24 .

Зазначається, що пояснення вогняного інциденту 3 травня на складі компанії Diehl через технічний дефект вказується у висновках експертів з пожежного страхування за результатами розслідування.

При цьому керуючий директор компанії Томас Хьор заявив журналістам, що "чисто теоретично" також можливий саботаж.

Нагадаємо, що Diehl Metal Applications, серед іншого, займається виготовленням систем протиповітряної оборони IRIS-T.

За словами речника компанії, у "чистій теорії" диверсія також може "призвести до технічного дефекту".

Додамо, як розповіли в Diehl, пожежа на підприємстві завдала значних збитків. Керуючий директор Томас Хьор назвав журналістам двозначну мільйонну цифру.

Розслідування щодо "російського сліду"

За даними німецької газети Bild, федеральний уряд розслідує імовірність, що за пожежею на складі цієї компанії могла стояти РФ.

Зазначається, що іноземна розвідка повідомила німецьким спецслужбам про наявність конкретних доказів причетності Росії, пише видання.

Також в ЗМІ повідомляють, що невдовзі після пожежі з’явилися припущення, що компанія може стати об’єктом російського саботажу через виробництво зброї.

Що передувало

Нагадаємо, про пожежу на складі компанії Diehl у Берліні стало відомо 3 травня. Тоді зазначалося, що вогняна надзвичайна подія не загрожувала темпам виробництва зенітних ракетних установок.

Видання Defense Express писало, що постраждало від пожежі приміщення складу, де займалися виробами з мідних сплавів, гальванічною обробкою, складними штампованими виробами.

Через пожежу повністю згоріло технічне приміщення на першому поверсі будівлі заводу. Ніхто не постраждав. За даними компанії, зараз виробництво триває цілодобово.

Також повідомлялося, що тоді через пожежу 3 травня на заводі у Берліні частину міста накрив токсичний дим.