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GTA Online используют для вербовки людей

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Четверг 03 февраля 2022 10:35
GTA Online используют для вербовки людей GTA Online используют для вербовки людей (Фото: twitter.com/SaycheeseDGTL)
Автор: Сергей Сурепин

В ноябре 2021 года полиция Мексики задержала девушку по имени Алисса Наварро. Она перевозила 60 кг запрещенных веществ – девушка познакомилась со своим работодателем в популярной игре GTA Online.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Forbes.

Обвиняемая все отрицает. Девушка рассказала, что речь шла о транспортировке электроники из Мексики в США. За каждый рейс задержанная должна была получать 2 тысячи долларов. Также Алиссе обещали предоставить личный автомобиль.

Запрещенные вещества полиция обнаружила в топливном баке. Девушка рассказала, что заказчик просил пополнять ее запасы бензина на строго конкретных заправках.

Напомним, что ранее Илон Маск назвал свою любимую видеоигру. Предприниматель рассказал о своих впечатлениях от Halo Infinite.

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