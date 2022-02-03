GTA Online використовують для вербування людей

У листопаді 2021 року поліція Мексики затримала дівчину на ім'я Алісса Наварро. Вона перевозила 60 кг заборонених речовин-дівчина познайомилася зі своїм роботодавцем в популярній грі GTA Online.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Forbes .

Обвинувачена все заперечує. Дівчина розповіла, що мова йшла про транспортування електроніки з Мексики в США. За кожен рейс затримана мала отримувати 2 тисячі доларів. Також Аліссе обіцяли надати особистий автомобіль.

Заборонені речовини поліція виявила в паливному баку. Дівчина розповіла, що замовник просив поповнювати її запаси бензину на строго конкретних заправках.