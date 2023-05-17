GT Group: заборона імпорту пального російського походження - перший крок в енергетичній війні з РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову GT Group Владислава Колодяжного у Facebook .

Як відомо, Кабінет міністрів прийняв рішення про заборону імпорту пального російського походження. Відповідні зміни були прийняті до постанови № 1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації". Під заборону потрапила низка різних видів палива, включаючи нафту, нафтопродукти, відпрацьовані нафтопродукти, гази нафтові та інші вуглеводні в газоподібному стані, альтернативне моторне паливо, біодизель та його суміші.

На думку Колодяжного, це рішення - лише перший крок в енергетичній війні та перший реальний крок до диверсифікації ринку скрапленого газу і сприяння енергетичній незалежності України.

Він також запропонував алгоритм дій, які дозволять Україні швидше прийти до мети. Перш за все, на думку експерта, варто розширити список товарів, які заборонено імпортувати з Росії, а ввести заборону на імпорт пального не тільки з Росії, а й з країн, які надають підтримку державі-агресору. Також варто деталізувати процедуру перевірки походження палива та встановити сертифікат походження як єдиний документ, що свідчить про країну походження товару.

З метою ефективного контролю та оцінки результатів заходів, необхідно створити постійно діючу моніторингову комісію. Ця комісія складатиметься з представників профільних міністерств, асоціацій та учасників ринку, і буде відповідальна за оцінку ефективності заходів, коригування їх і швидку реакцію на нові загрози.

Окрім того, важливим кроком є стимулювання розвитку інфраструктури для перевантаження та зберігання скрапленого газу. Цього можна досягти шляхом будівництва європейської колії шириною 1435 мм та дотримання європейських стандартів зберігання нафти та нафтопродуктів. Також для цього варто дерегулювати будівельні процедури та процедури приєднання до зовнішніх мереж, вважає Колодяжний.

"Визначити модель податкового навантаження на нафтопродукти шляхом імплементації європейського законодавства та забезпечити його незмінність протягом певного періоду задля забезпечення інвестиційної привабливості інфраструктурних проектів. Бо постійні медійні та корпоративні атаки на окремі галузі вкрай негативно впливають на їх розвиток та мінімізують і так невелику кількість потенційних інвесторів", - додав Колодяжний.

Також варто спростити процедуру отримання ліцензій на зберігання та виробництво пального за допомогою переходу до фінансових методів контролю та стимулювання. У якості прикладу експерт приводить Польщу, де вартість ліцензії доволі висока, але її доволі просто отримати. Такий крок дозволить знизити корупційні ризики.

Колодяжний закликає до швидкого реагування на енергетичні виклики. Він наголошує, що це енергетична війна, а тому для досягнення енергонезалежності України необхідно вживати контрзаходи, що забезпечать стабільність та розвиток національного енергетичного сектору.

Нагадаємо, раніше заступник міністра енергетики Микола Колісник написав, що російське паливо переважно потрапляло до України як ресурс невизначеного походження. Окрім того, воно коштувало значно дешевше, а тому розбудова альтернативних маршрутів постачання ресурсу в Україні була економічно невигідною. Наразі ж, з прийняттям цього рішення Кабміну, український ринок може стати більш енергонезалежним.