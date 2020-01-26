ГСЧС внепланово проверяет противопожарную безопасность по Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Особое внимание уделяется учреждениям образования

В Украине внепланово проходят проверки противопожарной безопасности в учреждениях с массовым пребыванием людей, в том числе в учреждениях образования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, особое внимание специалисты ГСЧС уделяют состоянию путей эвакуации из помещений, систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в учреждениях с массовым пребыванием людей.

"Также проверяется наличие и состояние первичных средств пожаротушения, комплектация пожарных щитов противопожарным инвентарем, состояние содержания электрохозяйства, обеспеченность объекта противопожарным водоснабжением и прочее", - добавили в ведомстве.

Напомним, после пожара в одесском колледже президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству провести массовые проверки состояния противопожарной и техногенной безопасности детских садов, школ, профессионально-технических заведений, высших учебных заведений, общежитий.

РБК-Украина писало, что в общежитии медицинского колледжа на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре произошел пожар. Возгорание возникло в жилой комнате общежития на 9-м этаже. Огнем были уничтожены мебель и имущество студентов. Жители общежития не пострадали.