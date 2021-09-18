UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В ГСЧС сообщили подробности гибели работников водоканала в Кривом Роге

Автор: Инна Собора

В Кривом Роге в канализационном отстойнике погибли три человека. Спасатели помогали поднимать тела на поверхность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Так, 18 сентября в 10:08 спасателям поступило сообщение от диспетчера КП "Кривбасводоканал" о том, что на улице Никопольское шоссе Долгинцевского района на территории предприятия трое мужчин упали до горизонтального отстойнике и не отвечают.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили что тела без признаков жизни находятся в конструкции горизонтального отстойника на глубине 6 метров.

Со дна отстойника с помощью веревки подняли тела погибших на поверхность. В результате происшествия погибли три человека (1962, 1982 и 1978 годов рождения).

Детали трагедии выясняют правоохранительные органы.

Ранее в полиции сообщили, что открыли уголовное производство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой РогГСЧС