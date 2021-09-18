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В ДСНС повідомили подробиці загибелі працівників водоканалу у Кривому Розі

Автор: Инна Собора

У Кривому Розі в каналізаційному відстійнику загинули троє людей. Рятувальники допомагали піднімати тіла на поверхню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Так, 18 вересня о 10:08 рятувальникам надійшло повідомлення від диспетчера КП "Кривбасводоканал" про те, що на вулиці Нікопольське шосе Довгинцівського району на території підприємства троє чоловіків впали до горизонтального відстійнику та не відповідають.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили що тіла без ознак життя знаходяться в конструкції горизонтального відстійнику на глибині 6 метрів.

З дна відстійника за допомогою мотузки підняли тіла загиблих чоловіків на поверхню. Внаслідок події загинуло три людини (1962, 1982 та 1978 років народження).

Деталі трагедії з’ясовують правоохоронні органи.

Раніше у поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження.

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Кривий РігДСНС