В ГСЧС сообщили о ликвидации пожара автоцистерн в Киеве

В Киеве ликвидировано возгорание автоцистерн с горючим в Деснянском районе на территории автостоянки на ул. Вискозная, 3, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

В ГСЧС сообщили, что в цистернах были бензин и дизель.

"В 21:55 в Деснянском районе по ул. Вискозная, 3 возник пожар автоцистерн с топливом (бензин и дизель). Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован подразделениями ГСЧС в 23:48.

К тушению были привлечены 75 человек личного состава и 15 единиц техники ГСЧС и пожарный поезд.

На месте происшествия работает оперативная группа ГСЧС Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на ул. Вискозной в Киеве возник пожар, свидетели сообщали о звуках взрывов. В КГГА предупреждали о возможном задымления на территории Деснянского и Дарницкого районов вследствие сильного пожара.