В ГСЧС сообщили информацию о тушении пожара в Чернобыльской зоне

В ГСЧС сообщили оперативную информацию по состоянию на 20:00

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила оперативную информацию по ликвидации пожара сухой травы в Чернобыльской зоне. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 20:00, авиацией ГСЧС совершено 19 сбросов воды (86 тонн), из них самолетами АН-32П совершено 7 сбросов воды (56 тонны), вертолетом Ми-8 осуществлено 12 сбросов воды (30 тонн). К тушению пожара привлечены 30 ед. тех. и 131 чел., из них от ГСЧС 11 ед. тех. и 80 чел., от ГП Чернобыльская пуща 17 ед. тех. из них 3 трактора и 47 чел. и 2 ед. тех. и 4 чел. транспортного отделения г. Чернобыль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ветер на месте пожара юго-восточный, распространения продуктов горения в сторону Киева не наблюдается.

Также радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, в частности:

в Киеве радиационный фон составляет 11 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ ч);

в городе Чернобыль радиационный фон составляет 24.1 мк /ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч);

на промышленной площадке Чонобильськои АЭС радиационный фон составляет 50.7 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР /ч).

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернобыле горит "Рыжий лес", авиация ГСЧС осуществила уже 7 сбросов воды для ликвидации возгорания. В ГСЧС сообщили, что распространения продуктов горения из-за пожара в Чернобыле в сторону Киева не наблюдается.