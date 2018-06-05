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У ДСНС повідомили інформацію про гасіння пожежі у Чорнобильській зоні

НовиниСуспільство    05.06.2018 - 21:24
Фото: пожежа в Чорнобилі (dsns.gov.ua)
Фото: пожежа в Чорнобилі (dsns.gov.ua)

У ДСНС повідомили оперативну інформацію станом на 20:00

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила оперативну інформацію з ліквідації пожежі сухої трави в Чорнобильській зоні. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Станом на 20:00, авіацією ДСНС здійснено 19 скидів води (86 тонн), з них літаками АН-32П здійснено 7 скидів води (56 тонни), вертольотом Мі-8 здійснено 12 скидів води (30 тонн). До гасіння пожежі залучено 30 од. тех. та  131 чол., з них від ДСНС 11 од. тех. та 80 чол., від ДП Чорнобильська пуща 17 од. тех. з них 3 трактори та 47 чол. та 2 од. тех. та 4 чол. транспортного відділення м. Чорнобиль, у тому числі авіація ДСНС (два літаки АН-32П та вертоліт Мі-8). Вітер на місці пожежі південно-східний, розповсюдження продуктів горіння в сторону м. Києва не спостерігається", - йдеться в повідомленні.

Також радіаційний фон в містах Київ, Чорнобиль і на промисловому майданчику ЧАЕС знаходиться в межах норми, зокрема:

  • у Києві радіаційний фон складає 11 мкР/год (безпечний рівень - до 30 мкР/ год);
  • у місті Чорнобиль радіаційний фон складає 24.1 мр /год (безпечний рівень - до 50 мкР/год);
  • на промисловому майданчику Чонобильськои АЕС радіаційний фон складає 50.7 мкР/год (безпечний рівень - до 140 мкР /год).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чорнобилі горить "Рудий ліс", авіація ДСНС здійснила вже 7 скидів води для ліквідації загоряння. У ДСНС повідомили, що поширення продуктів горіння з-за пожежі в Чорнобилі у бік Києва не спостерігається.

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Теги публікації: Чорнобиль, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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