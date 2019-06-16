В ГСЧС рассказали о последствиях взрыва в Киеве

Взрыв, прогремевший в центре Киева ночью в субботу, 15 июня, произошел в гараже в Шевченковском районе по адресу Тургеневская, 16. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В результате взрыва, произошедшего в 23:25, разрушены три гаража из пяти, расположенных в этом месте, повреждены окна жилого дома и газовая труба, из-за этого часть дома на Тургеневской, 16 временно отключили от газоснабжения.

Жертв и пострадавших нет.

Какое вещество вызвало взрыв, пока не установлено.

На данный момент спасатели разбирают завалы после взрыва, для разбора завалов привлечены 50 человек и восемь единиц техники.

Фото: на месте взрыва в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ночью 15 июня раздался мощный взрыв на пересечении улиц Тургеневская и Бульварно-Кудрявская. Очевидцы сообщали о сильном запахе газа в районе взрыва и выбитых окнах в соседних зданиях.