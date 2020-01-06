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ДСНС попереджає про значну небезпеку сходження лавин

Новини » Надзвичайні події     06.01.2020 - 13:08
ДСНС попереджає про значну небезпеку сходження лавин
Ілюстративне фото (wikimedia.org dahu1)

Небезпека сходження лавин залишається у трьох областях

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає місцевих жителів і туристів про небезпеку сходження снігових лавин. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначено, що небезпека сходу лавин є у трьох областях - Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській.

"За даними Укргідрометцентру, 6-7 січня на високогір'ї Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3-й рівень)", - попередили рятувальники.

Нагадаємо, в західних областях України 5 січня було оголошено штормове попередження. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій відзначали, що очікується посилення вітру до 20 м/с.

Як писало РБК-Україна, в Україні оголосили відкритим сніголавинний сезон. Висока ймовірність сходження лавин спостерігається у західних областях.

Додамо також, раніше повідомлялося, що перша декада січня буде досить теплою - вдень температура коливатиметься на рівні нуля, з перевагою в ту чи іншу сторону, вночі можливий невеликий мороз. Але вже з Старого Нового року стовпчики термометрів вночі опустяться до -6 на півдні до -20 на північному сході, але днем ​​мороз буде не дуже сильним.

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