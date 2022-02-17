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ГСЧС предупреждает о возможном затоплении автодорог на Закарпатье

Автор: RBC.UA

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявляет штормовое предупреждение на Закарпатье. Существует возможность затопления сельхозугодий и автодорог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

ГСЧС сообщает, что в среду и четверг, 17-18 февраля, продолжится повышение уровня воды в нижнем течении реки Боржава.

Существует возможность частичное затопление сельхозугодий сел Каменское, Заречье, Сельцо, В.Комяты, М.Комяты, с.Боржавское, с.Заречье, с.Луково, с.Белки, с.Хмельник. Также возможно частичное затопление автодороги В.Комяты - Шаланки, и начальный перелив автодороги Мукачево - Рогаты в районе с. Ольховка.

На Закарпатье объявлен второй уровень опасности - оранжевый.

Напомним, что в Украине кардинально меняется погода.

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ГидрометцентрЗакарпатьеГСЧСШтормовое предупреждениеПогода