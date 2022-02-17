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ДСНС попереджає про можливе затоплення автодоріг на Закарпатті

Автор: RBC.UA

Державна служба з надзвичайних ситуацій оголошує штормове попередження На Закарпатті. Існує можливість затоплення сільгоспугідь і автодоріг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

ДСНС повідомляє, що в середу і четвер, 17-18 лютого, продовжиться підвищення рівня води в нижній течії річки Боржава.

Існує можливість часткове затоплення сільгоспугідь сіл Кам'янське, Заріччя, Сільце, В.Ком'яти, М.Ком'яти, с.Боржавське, с.Заріччя, с.Лукове, с.Білки, с.Хмільник. Також можливе часткове затоплення автодороги В.Ком'яти - Шаланки, та початковий перелив автодороги Мукачево - Рогати в районі с. Вільхівка.

На Закарпатті оголошено другий рівень небезпеки - помаранчевий.

Нагадаємо, що в Україні кардинально змінюється погода.

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