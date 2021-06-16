ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине

Сегодня, 16 июня в течение суток в Киеве и Киевской области ожидается гроза. Завтра в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях прогнозируют шквалы, град и дожди.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Ближайший час и до конца суток 16 июня в Киеве и Киевской области гроза",- говорится в сообщении.

По информации ведомства, завтра 17 июня в южной и восточной части ожидаются значительные осадки. Так, в Херсонской, Запорожской и Донецкой местами пройдут сильные дожди.

Кроме того, в центральных, южных и восточных областях Украины днем возможны грозы, в отдельных районах прогнозируют град и порывы ветра скоростью 15-20 м/с. Уровень опасности - желтый.