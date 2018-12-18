ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Синоптики предупредили о сильном ветре в Приазовье и лавинах в Карпатах

Новости » Общество    18.12.2018 - 09:13
Синоптики предупредили о сильном ветре в Приазовье и лавинах в Карпатах
Иллюстративное фото (pixabay.com/skeeze)

Лавины ожидаются в восточной части Закарпатской области

Сегодня, 18 декабря, в Приазовье ожидается сильный ветер, а в Карпатах - значительная вероятность схода лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, сегодня в Приазовье ожидается сильный ветер. В частности, в течение дня ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Кроме того, 18 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень).

Напомним, ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Карпатах превысила 50 сантиметров.

По данным синоптиков, сегодня ожидается существенное похолодание во многих областях Украины. На востоке страны будет без осадков, пасмурно. В Харьковской, Полтавской и Луганской областях температура воздуха ночью опустится до -10. В Днепре и Донецкой области до -8 градусов. Дневная температура  от -3  до -6. В западных регионах ожидается снег, в северных - без осадков. Температура воздуха в этих областях местами опустится до -6.

 

Погода на сегодня: на западе Украины снег, днем до -8
Новости Украины ГидрометцентрКарпатылавинаветер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь