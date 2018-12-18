Синоптики предупредили о сильном ветре в Приазовье и лавинах в Карпатах

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Лавины ожидаются в восточной части Закарпатской области

Сегодня, 18 декабря, в Приазовье ожидается сильный ветер, а в Карпатах - значительная вероятность схода лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, сегодня в Приазовье ожидается сильный ветер. В частности, в течение дня ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Кроме того, 18 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень).

Напомним, ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Карпатах превысила 50 сантиметров.

По данным синоптиков, сегодня ожидается существенное похолодание во многих областях Украины. На востоке страны будет без осадков, пасмурно. В Харьковской, Полтавской и Луганской областях температура воздуха ночью опустится до -10. В Днепре и Донецкой области до -8 градусов. Дневная температура от -3 до -6. В западных регионах ожидается снег, в северных - без осадков. Температура воздуха в этих областях местами опустится до -6.