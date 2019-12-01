В ГСЧС предупредили об ухудшении погоды в Украине

Погода в Украине завтра, 2 декабря, принесет мокрый снег и гололедицу в западные и некоторые центральные области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в понедельник в западных, Винницкой и Житомирской областях возможен мокрый снег и гололедица, которые сохранятся до конца следующих суток, 3 декабря. Ожидается, что высота снежного покрова составит 3-8 сантиметров. В Карпатах синоптики прогнозируют до 10-20 сантиметров снега.

"Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отмечают в службе.

Напомним, ранее в Гидрометцентре предупреждали, что сегодня, 1 декабря, в Украине утром возможен мокрый снег. В южных областях утром ожидался небольшой дождь. Днем осадков в стране не прогнозировали. Ожидается, что температура воздуха сегодня днем будет колебаться от +3 до -2.

Кроме того, синоптик Натала Диденко прогнозировала, что в воскресенье, 1 декабря, а также в понедельник, 2 декабря, в Украину придет похолодание. Однако, по словам синоптика, уже 4-5 декабря снова потеплеет.