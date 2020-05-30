Україну у найближчі два дні заллють дощі

Фото: дощ у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дощі очікуються в більшості регіонів країни

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попередили про сильні дощі в Україні 30 і 31 травня. Великі опади не очікуються лише у південній частині країни.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

Як зазначають у відомстві, 30 травня вночі у східних, вдень у північних, Волинській, Рівненській, 31 травня в західних областях значні дощі. При цьому вдень 30 травня у північних і західних районах Київської області будуть значні дощі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 30 травня в Україні місцями можливі грози та шквальний вітер.

Також РБК-Україна писало, що на територію України знову насувається циклон, який принесе рясні дощі та вологість, через що можуть виникнути тумани.

Крім цього, дощова погода в Україні збережеться ще кілька днів, однак при цьому трохи потеплішає.

Зазначимо, що відчутне підвищення температури повітря почнеться вже 4-5 червня.

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Автор: Максим Зайченко