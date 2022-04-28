ГСЧС предупредила о схождении лавин в Карпатах
Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в четверг, 28 апреля, в высокогорье Карпат. Лавины могут сходить в части Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Ивано-Франковской области.
"В связи с ожидаемыми осадками, 28 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении ГСЧС.
Большая вероятность лавин в Карпатах уже несколько дней. Спасатели объясняют, что сход лавин связан с оттепелью и дождями.
Как сообщалось, опасность схода лавин в Карпатах сохранялась и 24-25 апреля.
Отметим, по данным синоптиков, в мае средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 15-18 градусов тепла (в Карпатах 11-14 градусов), что на 1-1,5 градусов выше нормы. На северо-западе и северо-востоке Украины - близко к норме.