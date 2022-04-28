Фото: ГСЧС предупредила о схождении лавин в Карпатах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в четверг, 28 апреля, в высокогорье Карпат. Лавины могут сходить в части Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Ивано-Франковской области.

"В связи с ожидаемыми осадками, 28 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении ГСЧС. Большая вероятность лавин в Карпатах уже несколько дней. Спасатели объясняют, что сход лавин связан с оттепелью и дождями.