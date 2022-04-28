Фото: ДСНС попередила про сходження лавин у Карпатах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку у четвер, 28 квітня, у високогір’ї Карпат. Лавини можуть сходити у частині Івано-Франківської і Закарпатської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС у Івано-Франківської області.

"У зв’язку з очікуваними опадами, 28 квітня у високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні ДСНС. Велика ймовірність лавин у Карпатах спостерігається вже кілька днів. Надзвичайники пояснюють, що сходження лавин пов’язане із відлигою та дощами.