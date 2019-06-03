ГСЧС предупредила о наивысшем уровне пожарной опасности

Погода в Украине сегодня, 3 июня, будет способствовать повышенному уровню пожарной опасности. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Гидрометцентра.

В частности, отмечается, что в большинстве северных, центральных, южных, Донецкой и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В Киевской области 3-5 июня будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. По Киеву 3 июня высокая (4 класса) пожарная опасность.

РБК-Украина писало, что 3 июня погода в Украине будет дождливой, сухой прогнозируется только в Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях, температура воздуха днем достигнет +31. В столице Украины 3 июня днем и ночью прогнозируется без осадков, дневная температура воздуха составит от +27 до +29, ночью от +15 до +17. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек.

Напомним, 2 июня непогода обесточила 184 населенных пункта в семи областях. В частности, обесточены населенные пункты в Полтавской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.