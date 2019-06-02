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ГСЧС предупредила о граде и высокой пожарной опасности

Новости » Общество    02.06.2019 - 09:01
ГСЧС предупредила о граде и высокой пожарной опасности
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погода в Украине испортится в центральных и северных областях

Погода в Украине 2 июня ухудшится в большинстве центральных и северных областях, кроме того, на большей части страны ожидается пожарная опасность чрезвычайного уровня. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в большинстве центральных, северных и Харьковской областях ожидаются грозы. Кроме того, в Сумской, Харьковской, Черкасской и Полтавской областях также прогнозируются град и шквалы до 20 м/с.

По данным Гидрометцентра, 2-3 июня в большинстве северных, центральных, южных, Донецкой и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. В Киевской области чрезвычайная пожарная опасность сохранится до 5 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на утро 2 июня непогода обесточила 184 населенных пункта в семи областях. В частности, обесточены населенные пункты в Полтавской,  Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

 

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