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ДСНС попередила про град і високу пожежну небезпеку

Новини » Суспільство    02.06.2019 - 09:01
ДСНС попередила про град і високу пожежну небезпеку
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погода в Україні зіпсується в центральних і північних областях

Погода в Україні 2 червня погіршиться у більшості центральних та північних областях, крім того, на більшій частині країни очікується пожежна небезпека надзвичайного рівня. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в більшості центральних, північних і Харківській областях очікуються грози. Крім того, в Сумській, Харківській, Черкаській та Полтавській областях також прогнозуються град і шквали до 20 м/с.

За даними Гідрометцентру, 2-3 червня в більшості північних, центральних, південних, Донецькій та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. У Київській області надзвичайна пожежна небезпека збережеться до 5 червня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на ранок 2 червня негода знеструмила 184 населених пункти у семи областях. Зокрема, знеструмлено населені пункти в Полтавській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській областях. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

 

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