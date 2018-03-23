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Украина и Франция подпишут соглашение о закупке вертолетов для ГСЧС

НовостиПолитика    23.03.2018 - 12:50
Фото: Павел Климкин анонсировал соглашение о закупке вертолетов (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин анонсировал соглашение о закупке вертолетов (РБК-Украина)

В Украине появится вертолетная служба спасения

Украина и Франция подпишут соглашение о приобретении вертолетов. Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сейчас Жан-Ив поедет подписывать с Арсеном Аваковым (министр внутренних дел Украины, - ред.) протокол о намерениях приобрести французские вертолеты", - заявил Климкин.

Кроме этого, по его словам, Франция и Украина намерены в дальнейшем сотрудничать и в сфере энергетики, в частности, совместно строить солнечные электростанции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине создадут систему вертолетной службы спасения. По словам Авакова, в этом году появится первый вертолетный отряд службы реагирования. Предполагается, что около 55 вертолетов обеспечат систему покрытия по всей стране.

"Это тот уровень, на котором работают спасатели в европейских странах", - добавил Аваков.

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Теги: Франция, Павел Климкин, ГСЧС, вертолет
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