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Інтерв'ю

ДСНС отримає від Франції перші чотири гелікоптери вже цього року, - Порошенко

НовиниПолітика    23.03.2018 - 14:53
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Україна і Франція підпишуть угоду про закупівлю вертольотів для ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) отримає від Франції перші чотири гелікоптери вже цього року. Про це повідомив президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

Так, Порошенко повідомив про переговори та досягнуті домовленості з Францією щодо передачі рятувальних гелікоптерів для потреб українських рятувальників. За словами глави держави, вже цього року перші чотири гелікоптери, зокрема медичний для евакуації поранених та рятувальний, надійдуть до ДСНС.

"Буде підписано Меморандум про наміри щодо закупівлі гелікоптерів. Це ще один важливий крок щодо забезпечення рятувальників, коли вони швидко зможуть дістатися до поранених та зможуть надавати допомогу", повідомив Порошенко, додавши, що держава й надалі буде рішуче підтримувати рятувальників та територіальні громади.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомляв, що Україна і Франція підпишуть угоду про закупівлю вертольотів для ДСНС.

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Теги: Порошенко Петро, Франція, ДСНС
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