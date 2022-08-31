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В ГСЧС отреагировали на подозрения должностных лиц в коррупционных схемах

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Среда 31 августа 2022 17:35
В ГСЧС отреагировали на подозрения должностных лиц в коррупционных схемах Фото: в ГСЧС отреагировали на подозрения должностных лиц в коррупционных схемах (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

ГСЧС готова содействовать расследованию дела относительно коррупционных схем должностных лиц ведомства и передаст все необходимые для ведения расследования документы правоохранительным органам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

ГСЧС благодарна СБУ за профессионально проведенные мероприятия в отношении должностных лиц ведомства, которые, начиная с 2020 года, наладили каналы неправомерной выгоды.

Указано, что каждое должностное лицо, нарушающее законодательство, должно нести ответственность.

"ГСЧС уверяет в готовности всячески способствовать расследованию этого дела. Мы сами инициируем передачу всех необходимых для ведения расследования документов всем компетентным органам", - уверяют в ведомстве.

Коррупционная схема

По данным СБУ, должностные лица ГСЧС наладили масштабную коррупционную схему, которая заключалась в системном получении взяток от предпринимателей за согласование разрешительной документации.

Чиновники требовали от руководителей крупных торговых центров и компаний взятки за ускоренное согласование документации и не осуществляли фактическую проверку пожарной безопасности в общественных местах. Часть из них оказалась неспособной обеспечить гражданскую защиту граждан в момент чрезвычайных ситуаций.

Ежемесячные "прибыли" злоумышленников составили более 10 миллионов гривен.

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ГСЧС коррупция
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