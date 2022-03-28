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В ГСЧС опровергли информацию о масштабных пожарах в Чернобыльской зоне

Фото: в ГСЧС опровергли информацию о масштабных пожарах в Чернобыльской зоне (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отреагировали на сообщения о масштабных пожаров в Чернобыльской зоне. Там заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

"По состоянию на 7:57 28 марта, согласно данным спутниковых снимков выбросов тепла и их мощностей, пожары и возгорания в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения отсутствуют. Пожалуйста, не распространяйте не проверенную информацию и следуйте за сообщениями только в официальных источниках!"- говорится в сообщении.

Напомним, вчера омбудсмен Людмила Денисова сообщила о том, что в Чернобыльской зоне горят более 10 тысяч гектаров леса, а из-за невозможности ликвидации огня существует угрозы радиационного заражения для Украины, Беларуси и стран Европы.

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