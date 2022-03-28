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У ДСНС спростували інформацію щодо масштабних пожеж у Чорнобильській зоні

Фото: в ДСНС спростували інформацію щодо масштабних пожеж у Чорнобильській зоні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій відреагували на повідомлення щодо масштабних пожеж у Чорнобильській зоні. Там заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.

"Станом на 7:57 28 березня, відповідно до даних супутникових знімків викидів тепла та їх потужностей, пожежі та загоряння в Зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення відсутні. Будь ласка, не поширюйте не перевірену інформацію та слідуйте за повідомленнями лише в офіційних джерелах!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора омбудсмен Людмила Денисова повідомила про те, що в Чорнобильській зоні горять понад 10 тисяч гектарів лісу, а через неможливість ліквідації вогню існує загрозу радіаційного зараження для України, Білорусі та країн Європи.

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ЧорнобильПожежаВійна Росії проти України