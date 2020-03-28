ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ДСНС оголосили штормове попередження в Україні

Новини » Надзвичайні події     28.03.2020 - 11:45
У ДСНС оголосили штормове попередження в Україні
Ілюстративне фото (УНІАН)

З початку наступного тижня майже на всій території України відчутне похолодає

Погода в Україні з 31 березня по 2 квітня значно погіршиться, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Так, вже з понеділка очікується значне похолодання внаслідок арктичного повітря, яке принесе в Україну атмосферний фронт.

Зокрема, в західних, північних, та більшості центральних областей країни очікується відчутне зниження температури: до -6 морозу вночі та до +6 тепла вдень. 31 березня в центральних регіонах синоптики прогнозують від -3 морозу до +3 тепла.

В Карпатах 31 березня очікується помірний сніг, решта часу без опадів. При цьому наголошується на високій ймовірності ожеледиці на дорогах (перший рівень небезпечності - жовтий). Вдень у регіоні стовпчики термометрів покажуть до -5, вночі температура опуститься до -9.

Нагадаємо, сьогодні та завтра в Україні ще утримається суха та тепла погода.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, атмосферний фронт прийде в країну вже 29-30 березня. На більшості території очікується зниження температури та незначні опади.

Тепло до +17 і сухо: прогноз погоди на сьогодні Рятувальники закликають утриматися від походу у гори
Новини України ПогодаГідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся