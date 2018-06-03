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ДСНС оголосила найвищий рівень пожежної небезпеки в Україні

НовиниНадзвичайні події    03.06.2018 - 08:57
Фото: ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)
Фото: ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)

Пожежна небезпека 5 класу збережеться до 4 червня

В Україні до 4 червня збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За даними Гідрометцентру, до 4 червня в Україні збережеться надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Тому значно збільшується ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

  • відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • розводити багаття в лісі та лісосмугах;
  • заїжджати автомобілем до лісу;
  • палити, кидати у лісі і лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • залишати в лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я;
  • полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • створювати звалища та спалювати відходи.

Нагадаємо, напередодні загасили лісову пожежу в Херсонській області, яка виникла ще 28 травня.

 

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Теги публікації: ДСНС, пожарная опасность, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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