ДСНС оголосила найвищий рівень пожежної небезпеки в Україні

Пожежна небезпека 5 класу збережеться до 4 червня

В Україні до 4 червня збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За даними Гідрометцентру, до 4 червня в Україні збережеться надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Тому значно збільшується ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

розводити багаття в лісі та лісосмугах;

заїжджати автомобілем до лісу;

палити, кидати у лісі і лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати в лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я;

полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;

створювати звалища та спалювати відходи.

Нагадаємо, напередодні загасили лісову пожежу в Херсонській області, яка виникла ще 28 травня.