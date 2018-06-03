ДСНС оголосила найвищий рівень пожежної небезпеки в Україні

Пожежна небезпека 5 класу збережеться до 4 червня
В Україні до 4 червня збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"За даними Гідрометцентру, до 4 червня в Україні збережеться надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Тому значно збільшується ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
Нагадаємо, напередодні загасили лісову пожежу в Херсонській області, яка виникла ще 28 травня.