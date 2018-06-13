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Интервью

ГСЧС и ОБСЕ обсудили контроль аварий, связанных с опасными веществами

НовостиОбщество    13.06.2018 - 08:52
Фото: ГСЧС (facebook.com/mvs.gov.ua)
Фото: ГСЧС (facebook.com/mvs.gov.ua)

В Украине функционирует 675 объектов, на которых используется более 240 тысяч тонн опасных химвеществ

Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обсудили вопросы контроля аварий, связанных с опасными веществами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Как отмечается, в течение 12-13 июня, в рамках реализации Проекта "Совершенствование национальной системы нормативного регулирования в области химической безопасности и защиты" будет проходить Международный консультативный семинар по контролю крупных аварий, связанных с опасными веществами и обмена опытом внедрения Директивы ЕС SEVESO III.

Так, по словам первого заместителя председателя ГСЧС Олега Мельчуцкого, в Украине насчитывается большое количество предприятий, которые используют опасные химические вещества, что создает высокий уровень риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

"Функционирует 675 объектов, на которых хранится или используется в производственной деятельности более 240 тысяч тонн опасных химических веществ", - сообщил он.

 

Фото: Международный консультативный семинар по контролю аварий, связанных с опасными веществами

В свою очередь координатор проектов ОБСЕ в Украине Вайдотас Верба во время своего выступления отметил, что для повышения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них также важно иметь возможность лучше оценивать потенциальные последствия промышленной аварии или стихийного бедствия, которые затрагивают химические объекты.

Напомним, ранее сообщалось, что Минэкологии завершает работу над рейтингом крупнейших загрязнителей окружающей среды.

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Теги публикации: загрязнение воздуха, ГСЧС, ОБСЕ, химическое загрязнение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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