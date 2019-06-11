ГСЧС назвала возможную причину пожара в Одессе

Пожар в психбольнице в Одессе произошел в результате занесения постороннего источника зажигания. Об этом заявил заместитель директора Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций Руслан Буханец, говорится на сайте ГСЧС.

По его словам, сейчас открыто уголовное производство и проводится расследование соответствующими органами.

"По результатам проверок отмечалось, что руководством учреждения и областного совета принимались меры по улучшению противопожарного состояния. Больше половины недостатков были устранены. В частности, начался процесс монтажа противопожарной сигнализации, которая в том корпусе, где возник пожар, была смонтирована и сработала. Приведено в порядок электрооборудование здания, персонал прошел соответствующее обучение, а на объекте была создана добровольная пожарная дружина", - доложил Руслан Буханец.

Отметим, ранее полиция отрыла два производства из-за пожара в Одессе. "В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по пунктам 1 и 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в результате пожара в психбольнице, который произошел 10 июня, погибли шесть человек, еще четверо в больнице. В связи с этим, Владимир Зеленский поручил премьеру Владимиру Гройсману создать комиссию по расследованию пожара.