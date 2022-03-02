ГСЧС напомнила об обращении с боеприпасами SMS-рассылкой

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям взялась за массовое информирование об обращении рядовых граждан с подозрительными предметами.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на SMS-информирование ГСЧС.
Массовая рассылка состоялась 2 марта. Отправитель SMS – альфа-имя DSNS UKR.
"ГСЧС информирует! Если Вы обнаружили подозрительные предметы или боеприпасы, не пытайтесь разобрать их или перенести в другое место. Немедленно сообщите в ГСЧС, МВД или ВСУ по телефонам 101, 102, 0800507028", – говорится в сообщении.
Напомним, что российские диверсанты получили украинские паспорта серии ВТ.
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