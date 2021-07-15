ГСЧС будет посылать украинцам аварийные оповещения: Рада приняла закон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Закон устанавливает понятие объектов повышенной опасности (ОПН) и порядок их признания таковыми.

Согласование плана локализации и ликвидации аварий отменили. Ожидается, что это уменьшит давление власти на бизнес. Документ возлагает обеспечение безопасности и защиты населения за пределами ОПН на местные органы исполнительной власти.

Отменяется и декларация безопасности на объекте повышенной опасности. Ее заменят на отчет о мерах безопасности, который готовится по упрощенной процедуре. Общественность будет к нему доступ.

В законе ОПН разделили на три класса в соответствии с действующим законодательством, чтобы установить конкретные требования к каждому классу таких объектов.

"Такой подход позволяет учесть требования Директивы Севезо III не только для объектов, авария на которых может представлять значительную угрозу, в том числе на трансграничном уровне (1 и 2 класса ОПН), но и учесть требования национального законодательства для объектов, на которых могут возникнуть значительные аварии, которые могут угрожать безопасности населения на территории Украины (3 класс) ", - отмечалось в пояснительной записке.

Это позволит обеспечить по каждому классу ОПН соответствующий уровень вмешательства госорганов и применить конкретные условия для контроля за деятельностью предприятий.

ГСНС уполномочили координировать действия других органов для предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также передавать аварийное оповещение и информацию в случае трансграничного воздействия аварии в Украине. Также служба будет получать аварийные оповещения и информацию в случае аварии на ОПН в другом государстве.

Кроме того, нынешнее законодательство определяет, что запрет эксплуатации объекта, на котором произошла авария, возможна только по решению административного суда. Документ обязывает субъекта хозяйствования самостоятельно прекратить эксплуатацию оборудования, на котором произошла авария, и приостановить деятельность.