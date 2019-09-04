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Грызлов заявил, что созданы все условия для урегулирования ситуации на Донбассе

Новости » Политика    04.09.2019 - 21:09
Грызлов заявил, что созданы все условия для урегулирования ситуации на Донбассе
Фото: Борис Грызлов (kremlin.ru)

По словам Грызлова, условия были созданы после начала работы нового украинского парламента

Представитель России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов заявил, что сейчас созданы все условия для урегулирования ситуации на Донбассе на основе минских соглашений. Об этом он заявил по итогам очередной встречи в Минске, передают российские СМИ.

По его словам, участники заседания также считают, что теперь созданы все условия для последовательного политического урегулирования войны на Донбассе на основе минских договоренностей.

"Сегодня состоялась первая встреча контактной группы после начала работы нового созыва Верховной рады и утверждения нового правительства Украины. Участники заседания считают, что теперь созданы все условия для последовательного политического урегулирования ситуации на Донбассе на основе минских договоренностей", - заявил Грызлов.

Грызлов также сообщил, что контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины обсудила порядок разведения сил в Петровском и Золотом.

"Контактная группа поручила подгруппе по безопасности подготовить порядок разведения сил и средств на участках Петровское и Золотое, включающий в себя график разведения, а также дополнение к заключенному ранее соглашению о разведении сил и средств", - сказал он.

Напомним, 4 сентября в Минске проходило заседание подгрупп по урегулированию ситуации на Донбассе. Главной темой минской встречи должны были стать переговоры о выполнении "хлебного" перемирия.

Ранее сообщалось, что в Минске Украина и представители ОРДЛО согласовывали возврат первого "национализированного" объекта. В частности, речь шла о возврате хлебозавода украинскому предпринимателю.

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