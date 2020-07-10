Грызлов заявил о еще "двух государствах" в Украине, Киев требует объяснений

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов заявил о "создании в Украине еще двух государств". Киев требует объяснить, означает ли это, что Россия выходит из минских соглашений.

Об этом заявил постоянный представитель Украины в ОБСЕ Евгений Цимбалюк во время выступления в Вене.

Он обратился к представителю России при ОБСЕ Александру Лукашевичу, чтобы тот предоставил объяснения относительно высказываний Грызлова.

"Было бы очень интересно услышать четкие объяснения российского представителя о вчерашних заявлениях полномочного представителя Российской Федерации в ТКГ Бориса Грызлова, который заявил, что "на сегодняшний день в Украине создано еще два государства". ...Означает ли вчерашнее заявление господина Грызлова, что Российская Федерация намерена выйти из минских соглашений. Или он планирует признать эти оккупированные районы?", - заявил Цимбалюк.

При этом, по словам Цимбалюка, Украина остается приверженной минским соглашениям. Однако украинская сторона готова вести диалог с жителям оккупированных территорий, но не с теми, кто имеет российские паспорта.

Ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников призвал Запад поддержать пересмотр минских соглашений.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главной преградой для урегулирования конфликта на Донбассе является отсутствие прямого диалога с Россией.

До этого в России заявили, что надежды на мирное решение конфликта на востоке Украины стремительно рассеиваются.