Грузовые перевозки прибыльные и дотируют убыточные пассажирские перевозки, - Зеленский

"Вы знаете, есть направление "карго" (грузовые перевозки, - ред.), есть пассажирский. Мы понимаем, что билеты на поезда на пассажирские не могут стоить так мало, как говорит руководство. Поэтому есть дотации - для того, чтобы это действительно не очень сильно влияло на цену", - пояснил президент.

По его словам, банкротство УЗ связано прежде всего с большим количеством кредитов, взятых под высокие проценты, и неспособностью руководства навести порядок в работе компании.

"УЗ имеет кредитную задолженность в сотни миллионов долларов. Просто сотни! Они брали кредиты до меня, при мне этого не было - 100, 200, 300 млн долларов под 10-12%. На этом зарабатывала та или иная "прокладка", которая идет между банком и УЗ. Поэтому одна из причин банкротства УЗ - из-за того, что накопилось кредитов очень с высокой ставкой", - заявил Зеленский.

Он заверил, что власти делают все возможное, чтобы сменить руководство компании, но этого мало.

"Мы меняем, жмем, чтобы сменить руководство УЗ. Но это (неэффективная работа, - ред.) будет постоянно, пока не придет руководитель, который сменит все звенья - начиная с высшего, среднего до низшего. Потому что это отдельная история", - резюмировал президент, добавив, что УЗ необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.