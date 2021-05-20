Вантажні перевезення прибуткові і дотують збиткові пасажирські перевезення, - Зеленский

"Ви знаєте, є напрямок "карго" (вантажні перевезення, - ред.), є пасажирський. Ми розуміємо, що квитки на поїзди на пасажирські не можуть коштувати так мало, як говорить керівництво. Тож є дотації - для того, щоб це дійсно не дуже сильно впливало на ціну", - пояснив президент.

За його словами, банкрутство УЗ пов’язане передусім з великою кількістю кредитів, взятих під високі відсотки, та нездатністю керівництва навести порядок у роботі компанії.

"УЗ має кредитну заборгованість в сотні мільйонів доларів. Просто сотні! Вони брали кредити до мене, при мені цього не було - 100, 200, 300 млн доларів під 10-12%. На цьому заробляла та чи інша "прокладка", яка йде між банком та УЗ. Тому одна з причин банкрутства УЗ - через те, що накопичилось кредитів дуже з високою ставкою", - заявив Зеленський.

Він запевнив, що влада робить усе можливе, щоб змінити керівництво компанії, але цього мало.

"Ми змінюємо, тиснемо, щоб змінити керівництво УЗ. Але це (неефективна робота, - ред.) буде постійно, поки не прийде керівник, який змінить всі ланки - починаючи з вищої, середньої до нижчої. Тому що це окрема історія", - резюмував президент, додавши, що УЗ необхідно розвивати партнерство з реальними приватними інвесторами.