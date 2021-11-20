Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от МКС

Космический "грузовик" доставлял на МКС около 4 тонн материалов для научных исследований и оборудования для орбитальной лаборатории.

Операция его отстыковки от модуля Unity была проведена в 18:00 по киевскому времени. С помощью 17-метровой дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 корабль был отведен от станции на безопасное расстояние, после чего его вместе с мусором и отходами со станции выпустили в автономный полет.

В ходе полета на корабле с помощью специальных датчиков будут проводиться исследования эффективности его термозащиты.

15 декабря он будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.