Вантажний космічний корабель Cygnus відстикувався від МКС. Але на Землю він не повернеться

Космічна "вантажівка" доставляла на МКС близько 4 тонн матеріалів для наукових досліджень і обладнання для орбітальної лабораторії.

Операція його відстиковки від модуля Unity була проведена о 18:00 за київським часом. За допомогою 17-метрової дистанційної руки-маніпулятора Canadarm-2 корабель був відведений від станції на безпечну відстань, після чого його разом зі сміттям і відходами зі станції випустили в автономний політ.

В ході польоту на кораблі за допомогою спеціальних датчиків будуть проводитися дослідження ефективності його термозахисту.

15 грудня він буде зведений з орбіти і згорить в щільних шарах атмосфери.