ru ua
Сб, 20 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от МКС

Новина українською →
Суббота 20 ноября 2021 23:05
Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от МКС Фото: грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС (twitter.com/NASA)
Автор: Анна Полисученко

Американский грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от Международной космической станции. Он пребывал в ее составе три месяца, а теперь отправился в автономный полет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Космический "грузовик" доставлял на МКС около 4 тонн материалов для научных исследований и оборудования для орбитальной лаборатории.

Операция его отстыковки от модуля Unity была проведена в 18:00 по киевскому времени. С помощью 17-метровой дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 корабль был отведен от станции на безопасное расстояние, после чего его вместе с мусором и отходами со станции выпустили в автономный полет.

В ходе полета на корабле с помощью специальных датчиков будут проводиться исследования эффективности его термозащиты.

15 декабря он будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Ранее мы писали, что грузовой корабль Cygnus пристыковался к МКС.

Читайте РБК-Украина в Google News
МКС
NEWS
Шмыгаль о транзите газа: Украина хочет продлить контракт на 15 лет
Шмыгаль о транзите газа: Украина хочет продлить контракт на 15 лет
DAILY
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу