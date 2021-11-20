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Вантажний космічний корабель Cygnus відстикувався від МКС. Але на Землю він не повернеться

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Субота 20 листопада 2021 23:05
Вантажний космічний корабель Cygnus відстикувався від МКС. Але на Землю він не повернеться Фото: вантажний корабель Cygnus відстикувався від МКС (twitter.com/NASA)
Автор: Анна Полисученко

Американський вантажний космічний корабель Cygnus відстикувався від Міжнародної космічної станції. Він перебував у її складі три місяці, а тепер відправився в автономний політ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

Космічна "вантажівка" доставляла на МКС близько 4 тонн матеріалів для наукових досліджень і обладнання для орбітальної лабораторії.

Операція його відстиковки від модуля Unity була проведена о 18:00 за київським часом. За допомогою 17-метрової дистанційної руки-маніпулятора Canadarm-2 корабель був відведений від станції на безпечну відстань, після чого його разом зі сміттям і відходами зі станції випустили в автономний політ.

В ході польоту на кораблі за допомогою спеціальних датчиків будуть проводитися дослідження ефективності його термозахисту.

15 грудня він буде зведений з орбіти і згорить в щільних шарах атмосфери.

Раніше ми писали, що вантажний корабель Cygnus пристикувався до МКС.

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