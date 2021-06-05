Грузовой корабль SpaceX состыковался с МКС

Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией. Он доставил принадлежности для членов экипажа МКС.

Об этом сообщили в Twitter NASA.

"Грузовой космический корабль Dragon автономно состыковался в 5:09 по восточному времени, что сделало его пятым космическим кораблем, который в настоящее время припаркован на МКС", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 июня сообщалось, что SpaceX вывела в космос грузовой корабль Dragon.

Это уже второй полет грузового космического корабля Dragon компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза. Также корабль может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором по сравнению с прежней версией.

Добавим, что 6 мая компания SpaceX впервые провела успешные испытания корабля Starship. Корабль совершил скачек на 10 километров и успешно приземлился.