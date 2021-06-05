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Вантажний корабель SpaceX зістикувався з МКС

Автор: РБК-Україна

Вантажний корабель Dragon американської компанії SpaceX зістикувався з Міжнародною космічною станцією. Він доставив приладдя для членів екіпажу МКС.

Про це повідомили в Twitter NASA.

"Вантажний космічний корабель Dragon автономно зістикувався о 5:09 за східним часом, що зробило його п'ятим космічним кораблем, який в даний час припаркований на МКС", - йдеться в повідомленні.

Dragon доставив, крім приладдя для екіпажу МКС, пару висувних сонячних батарей.

Нагадаємо, 3 червня повідомлялося, що SpaceX вивела в космос вантажний корабель Dragon.

Це вже другий політ вантажного космічного корабля Dragon компанії SpaceX, який здатний доставляти на МКС на 20% більше вантажу. Також корабель може автономно стикуватися зі станцією без допомоги захоплення рукою-маніпулятором в порівнянні з колишньою версією.

Додамо, що 6 травня компанія SpaceX вперше провела успішні випробування корабля Starship. Корабель здійснив скачок на 10 кілометрів і успішно приземлився.

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