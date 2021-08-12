Грузовой корабль Cygnus пристыковался к МКС. Он доставил почти 4 тонны полезных грузов

Американский автоматический грузовой корабль Cygnus состыковался с Международной космической станцией (МКС). Аппарат доставил на МКС 3,7 тонны полезных грузов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Стыковка происходила с использованием руки-манипулятора Canadarm 2. С ее помощью астронавт NASA Меган Макартур захватила Cygnus и завершила процесс состыковки.
Ожидается, что грузовой корабль пробудет на МКС около трех месяцев, после чего заберет со станции мусор и примерно через две недели сгорит в плотных слоях атмосферы.
Предыдущий запуск корабля Cygnus состоялся 20 февраля, он отстыковался от МКС в конце июня. Аппарат выпустил на орбиту пять спутников и сгорел в земной атмосфере.