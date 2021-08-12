Вантажний корабель Cygnus пристикувався до МКС. Він доставив майже 4 тонни корисних вантажів

Американський Автоматичний вантажний корабель Cygnus зістикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС). Апарат доставив на МКС 3,7 тонни корисних вантажів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).
Стикування відбувалася з використанням руки-маніпулятора Canadarm 2. З її допомогою астронавт NASA Меган Макартур захопила Cygnus і завершила процес стикування.
Очікується, що вантажний корабель пробуде на МКС близько трьох місяців, після чого забере зі станції сміття і приблизно через два тижні згорить в щільних шарах атмосфери.
Попередній запуск корабля Cygnus відбувся 20 лютого, він відстикувався від МКС в кінці червня. Апарат випустив на орбіту п'ять супутників і згорів у земній атмосфері.