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Вантажний корабель Cygnus пристикувався до МКС. Він доставив майже 4 тонни корисних вантажів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Американський Автоматичний вантажний корабель Cygnus зістикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС). Апарат доставив на МКС 3,7 тонни корисних вантажів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Стикування відбувалася з використанням руки-маніпулятора Canadarm 2. З її допомогою астронавт NASA Меган Макартур захопила Cygnus і завершила процес стикування.

Очікується, що вантажний корабель пробуде на МКС близько трьох місяців, після чого забере зі станції сміття і приблизно через два тижні згорить в щільних шарах атмосфери.

Попередній запуск корабля Cygnus відбувся 20 лютого, він відстикувався від МКС в кінці червня. Апарат випустив на орбіту п'ять супутників і згорів у земній атмосфері.

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NASAМКССполучені Штати АмерикиКосмічний корабель