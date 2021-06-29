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Грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС. Он запустит спутники и сгорит в атмосфере

Автор: Дмитрий Кузнецов

Американский автоматический грузовой корабль Cygnus отстыковался от Международной космической станции (МКС), где он провел 4 месяца, доставив более 3,6 тонны грузов. Аппарат выпустит пять коммерческих спутников и сгорит в земной атмосфере.

Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Операция по отстыковке грузового корабля от американского сегмента МКС прошла в 19:32 по киевскому времени. Аппарат с помощью 17-метровой дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 корабль отвели от станции на безопасное расстояние и выпустили в автономный полет.

Cygnus забрал с собой с МКС отходы весом около 2,5 тонны. В ходе автономного полета "грузовик" выпустит на орбиту пять малых коммерческих спутников, а затем сгорит в земной атмосфере.

Напомним, 20 июня астронавты Шейн Кимброу и Тома Песке, входящие в состав экипажа МКС, вышли в открытый космос. Они установили на станции новую панель солнечной батареи.

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