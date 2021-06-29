Грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС. Он запустит спутники и сгорит в атмосфере

Операция по отстыковке грузового корабля от американского сегмента МКС прошла в 19:32 по киевскому времени. Аппарат с помощью 17-метровой дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 корабль отвели от станции на безопасное расстояние и выпустили в автономный полет.

Cygnus забрал с собой с МКС отходы весом около 2,5 тонны. В ходе автономного полета "грузовик" выпустит на орбиту пять малых коммерческих спутников, а затем сгорит в земной атмосфере.