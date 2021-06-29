Вантажний корабель Cygnus відстикувався від МКС. Він запустить супутники і згорить в атмосфері

Операція з відстиковки вантажного корабля від американського сегмента МКС пройшла о 19:32 за київським часом. Апарат за допомогою 17-метрової дистанційної руки-маніпулятора Canadarm-2 корабель відвели від станції на безпечну відстань і випустили в автономний політ.

Cygnus забрав з собою з МКС відходи вагою близько 2,5 тонни. В ході автономного польоту "вантажівка" випустить на орбіту п'ять малих комерційних супутників, а потім згорить в земній атмосфері.