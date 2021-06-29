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Вантажний корабель Cygnus відстикувався від МКС. Він запустить супутники і згорить в атмосфері

Автор: Дмитрий Кузнецов

Американський Автоматичний вантажний корабель Cygnus відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС), де він провів 4 місяці, доставивши понад 3,6 тонни вантажів. Апарат випустить п'ять комерційних супутників і згорить в земній атмосфері.

Про це повідомило Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Операція з відстиковки вантажного корабля від американського сегмента МКС пройшла о 19:32 за київським часом. Апарат за допомогою 17-метрової дистанційної руки-маніпулятора Canadarm-2 корабель відвели від станції на безпечну відстань і випустили в автономний політ.

Cygnus забрав з собою з МКС відходи вагою близько 2,5 тонни. В ході автономного польоту "вантажівка" випустить на орбіту п'ять малих комерційних супутників, а потім згорить в земній атмосфері.

Нагадаємо, 20 червня астронавти Шейн Кімброу і Тома Песке, що входять до складу екіпажу МКС, вийшли у відкритий космос. Вони встановили на станції нову панель сонячної батареї.

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